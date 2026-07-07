Генконсульство РФ в Мумбаи рекомендовало соблюдать осторожность из-за непогоды

В наиболее уязвимых районах развернуты специальные группы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая падение деревьев, короткие замыкания, а также частичное или полное обрушение ветхих зданий. Затопления, масштабные оползни и непрекращающиеся транспортные заторы привели к закрытию нескольких скоростных автомагистралей, ведущих из Мумбаи, нарушена работа железнодорожного и авиасообщения. Во вторник школы и колледжи в городе и соседних регионах будут закрыты из-за экстремально сильных дождей. По данным местных властей, за последние несколько дней из-за непогоды в регионе погибли по меньшей мере 13 человек.