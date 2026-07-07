Генконсульство РФ в Мумбаи рекомендовало соблюдать осторожность из-за непогоды

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Мумбаи рекомендовало соблюдать повышенную осторожность из-за непогоды в регионе и ее последствий. Соответствующее предупреждение диппредставительство опубликовало в своем Telegram-канале.
«В связи с началом активной фазы юго-западного муссона на значительной части западного побережья Индии наблюдаются интенсивные осадки, сопровождающиеся шквалистыми ветрами. Возможны локальные подтопления, нарушения транспортного сообщения и задержки в работе объектов инфраструктуры», — отметили в генконсульстве.
«Генеральное консульство рекомендует соблюдать повышенную осторожность, воздержаться от необязательных поездок, следить за сообщениями и рекомендациями официальных органов власти Индии, а также учитывать возможные изменения в работе транспорта», — указано в сообщении.
По информации метеорологического департамента Индии, для отдельных территорий западного побережья, включая агломерацию Мумбаи, объявлен красный уровень погодной опасности. В ближайшие часы ожидаются сильные ливни, местами с порывами ветра до 60−70 км/ч.
Мумбаи и его пригороды уже третьи сутки подряд страдают от проливных дождей. За последние 48 часов в черте города выпало 300 мм осадков, тогда как в восточных и западных пригородах этот показатель составил 380 мм и 345 мм соответственно. В связи с рекордным количеством осадков и порывистым ветром, скорость которого достигает 70−80 км/ч, все муниципальные службы переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.
В наиболее уязвимых районах развернуты специальные группы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая падение деревьев, короткие замыкания, а также частичное или полное обрушение ветхих зданий. Затопления, масштабные оползни и непрекращающиеся транспортные заторы привели к закрытию нескольких скоростных автомагистралей, ведущих из Мумбаи, нарушена работа железнодорожного и авиасообщения. Во вторник школы и колледжи в городе и соседних регионах будут закрыты из-за экстремально сильных дождей. По данным местных властей, за последние несколько дней из-за непогоды в регионе погибли по меньшей мере 13 человек.