Международный этнофестиваль «МИР Сибири» в Шушенском можно будет посмотреть по ТВ и онлайн

«На масштабных массовых мероприятиях интернет давно превратился из дополнительной опции в обязательный элемент инфраструктуры — такой же, как свет, звук и навигация. Вместе с партнерами мы стремимся сделать всё, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать атмосферу фестиваля и насладиться яркими выступлениями артистов», — отметил Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора «МИРа Сибири».