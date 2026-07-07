Международный этнофестиваль «МИР Сибири» в Шушенском можно будет посмотреть по ТВ и онлайн

«Ростелеком» развернул высокоскоростную сетевую инфраструктуру на площадке свыше 20 гектаров на юге Красноярского края — между реками Енисей и Шушь.
Она обеспечит работу цифровых систем и оборудования, а также онлайн-трансляции на XXII Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который пройдет с 9 по 12 июля в поселке Шушенское.
Учредителями мероприятия выступают министерство культуры Красноярского края и администрация Шушенского муниципального округа, при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.
По запросу организаторов «Ростелеком» развернул сразу несколько точек доступа к интернету, включая главную сцену, пультовую станцию, пресс-центр и передвижную телестудию «МАТЧ ТВ». Контролировать работу сети на всем протяжении фестиваля будет техническая команда провайдера.
«Мы организовали закрытые сети Wi-Fi и выделенные проводные соединения на скорости до 1 Гбит/с, — рассказал Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала “Ростелекома”. — Построенная инфраструктура дает возможность сотрудникам фестиваля и аккредитованным журналистам пользоваться устойчивым высокоскоростным интернетом. Организаторы смогут обеспечивать работоспособность технологических систем на площадке, а журналисты — без сбоев передавать фото и видео событий».
«На масштабных массовых мероприятиях интернет давно превратился из дополнительной опции в обязательный элемент инфраструктуры — такой же, как свет, звук и навигация. Вместе с партнерами мы стремимся сделать всё, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать атмосферу фестиваля и насладиться яркими выступлениями артистов», — отметил Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора «МИРа Сибири».
За более чем 20 лет «МИР Сибири» стал хорошо узнаваемым региональным брендом.
В этом году для участия съедутся представители 19 регионов России, а также ряда иностранных государств. Номинанты поборются за этномузыкальную и мастеровую премии «МИРА». Звезды музыкальной программы представят современный взгляд на фольклор.
На фестивале также пройдут реконструкции старинных обрядов, мастер-классы, лекции и творческие флэшмобы. Посмотреть прямые трансляции можно в эфире телеканала «Енисей», на сайте «МИРа Сибири» и в группе «ВКонтакте».