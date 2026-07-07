В Хабаровске сын напоил пенсионерку-мать, а его новые знакомые вынесли из квартиры два телевизора

Сотрудники отдела полиции № 6 установили, что 38-летний сын заявительницы разговорился на улице с двумя молодыми людьми и пригласил их домой выпить. По подозрению в краже задержаны 21-летние жители Индустриального района. Один из них — индивидуальный предприниматель, второй — ранее судим за кражу и нигде не работает. Похищенные телевизоры злоумышленники спрятали в лесополосе у офисного здания на улице Почтовой, но распорядиться ими не успели. Технику изъяли и вернут владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.