В Хабаровске сын напоил пенсионерку-мать, а его новые знакомые вынесли из квартиры два телевизора

В Хабаровске полицейские раскрыли дерзкую квартирную кражу. Двое молодых людей вынесли технику из квартиры пенсионерки, пока её сын спал после застолья. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась жительница Железнодорожного района. Из её квартиры пропали два телевизора общей стоимостью 57 тысяч рублей. Женщина рассказала, что вечером у подъезда встретила двоих мужчин с техникой, которая показалась ей знакомой. Поднявшись домой, она обнаружила спящего сына и следы застолья — телевизоров в комнатах уже не было.
Сотрудники отдела полиции № 6 установили, что 38-летний сын заявительницы разговорился на улице с двумя молодыми людьми и пригласил их домой выпить. По подозрению в краже задержаны 21-летние жители Индустриального района. Один из них — индивидуальный предприниматель, второй — ранее судим за кражу и нигде не работает. Похищенные телевизоры злоумышленники спрятали в лесополосе у офисного здания на улице Почтовой, но распорядиться ими не успели. Технику изъяли и вернут владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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