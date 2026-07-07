Пельмени «Ням-Ням» пошли под суд

Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с производителя пельменей ООО «Мерилен» компенсацию 1,3 млн рублей за незаконное использование зарегистрированного товарного знака «Ням-Ням». В суд с иском обратился правообладатель — ООО «Микояновский мясокомбинат». Представители «Мерилен» возражали против иска, указывая на разницу классов МКТУ, неиспользование истцом знака для пельменей и графические отличия, но суд эти доводы отклонил.