Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную медико-психологическую помощь во всех поликлиниках Приморья

Обратиться за консультацией по месту жительства можно через регистратуру, участкового терапевта или во время диспансеризации. Специалисты оценивают психологическое состояние, выявляют признаки тревоги, депрессии и стрессовых реакций, а также подбирают дальнейшую поддержку при необходимости. Консультации проводятся конфиденциально и могут быть как профилактическими, так и при уже возникших трудностях.

Обратиться за консультацией по месту жительства можно через регистратуру, участкового терапевта или во время диспансеризации. Специалисты оценивают психологическое состояние, выявляют признаки тревоги, депрессии и стрессовых реакций, а также подбирают дальнейшую поддержку при необходимости. Консультации проводятся конфиденциально и могут быть как профилактическими, так и при уже возникших трудностях.