Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную медико-психологическую помощь во всех поликлиниках Приморья

Обратиться за консультацией по месту жительства можно через регистратуру, участкового терапевта или во время диспансеризации. Специалисты оценивают психологическое состояние, выявляют признаки тревоги, депрессии и стрессовых реакций, а также подбирают дальнейшую поддержку при необходимости. Консультации проводятся конфиденциально и могут быть как профилактическими, так и при уже возникших трудностях.