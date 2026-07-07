Хабаровскому краю списали еще 1,97 млрд рублей по бюджетным кредитам

Президент Владимир Путин поручил списать часть задолженности регионов по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Хабаровский край вошел в число 17 регионов, получивших такую поддержку. Сумма текущего списания для региона — 1,97 млрд рублей. Это уже третье подобное решение за последние несколько месяцев. Ранее краю одобрили списание 7,78 млрд и 6,55 млрд рублей. Общий объем сниженной долговой нагрузки — 16,3 млрд рублей. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что поддержка со стороны президента и федерального правительства позволила направить дополнительные средства на строительство и обновление социальных объектов — детских садов, школ, медицинских учреждений, дорог и общественных пространств. Также средства пошли на работу с бизнесом и финансовую поддержку инвестиционных проектов.