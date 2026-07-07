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Мужчине, стрелявшему в воздух ради устрашения, дали условный срок в Солнечном районе

Мужчина решил отомстить диспетчеру местного такси за ее содействие его увольнению. Женщина рассказала руководству подсудимого о его работе на конкурента. В августе 2025 года мужчина, будучи нетрезвым, подкараулил бывшую коллегу у дома и выстрелил в воздух из переделанного для стрельбы травматическими патронами пистолета. После этого мужчина скрылся. Суд назначил обвиняемому 3 года лишения свободы условно.

Мужчина решил отомстить диспетчеру местного такси за ее содействие его увольнению. Женщина рассказала руководству подсудимого о его работе на конкурента. В августе 2025 года мужчина, будучи нетрезвым, подкараулил бывшую коллегу у дома и выстрелил в воздух из переделанного для стрельбы травматическими патронами пистолета. После этого мужчина скрылся. Суд назначил обвиняемому 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.