Мужчине, стрелявшему в воздух ради устрашения, дали условный срок в Солнечном районе

Мужчина решил отомстить диспетчеру местного такси за ее содействие его увольнению. Женщина рассказала руководству подсудимого о его работе на конкурента. В августе 2025 года мужчина, будучи нетрезвым, подкараулил бывшую коллегу у дома и выстрелил в воздух из переделанного для стрельбы травматическими патронами пистолета. После этого мужчина скрылся. Суд назначил обвиняемому 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.