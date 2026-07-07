Роналду расплакался после поражения от испанцев на чемпионате мира

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Рекордсмен по голам на уровне сборных и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду расплакался после матча ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании в ⅛ финала со счетом 0:1. Этот матч стал последним для 41-летнего Роналду на чемпионатах мира. После окончания встречи он не смог сдержать эмоций.
В воскресенье на пресс-конференции Роналду заявил, что этот чемпионат мира стал для него последним в карьере. Лучшим результатом для него стало четвертое место на турнире 2006 года.
На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 играх. Это второй показатель в истории турнира, больше встреч только на счету аргентинского форварда Лионеля Месси (30). В активе Роналду 11 голов, из них только 1 в плей-офф — во встрече 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против команды Хорватии (2:1).