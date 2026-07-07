Роналду расплакался после поражения от испанцев на чемпионате мира

На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 играх. Это второй показатель в истории турнира, больше встреч только на счету аргентинского форварда Лионеля Месси (30). В активе Роналду 11 голов, из них только 1 в плей-офф — во встрече 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против команды Хорватии (2:1).