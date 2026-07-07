Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду расплакался после поражения от испанцев на чемпионате мира

Португалец провел последний матч на чемпионатах мира.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Рекордсмен по голам на уровне сборных и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду расплакался после матча ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании в ⅛ финала со счетом 0:1. Этот матч стал последним для 41-летнего Роналду на чемпионатах мира. После окончания встречи он не смог сдержать эмоций.

В воскресенье на пресс-конференции Роналду заявил, что этот чемпионат мира стал для него последним в карьере. Лучшим результатом для него стало четвертое место на турнире 2006 года.

На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 играх. Это второй показатель в истории турнира, больше встреч только на счету аргентинского форварда Лионеля Месси (30). В активе Роналду 11 голов, из них только 1 в плей-офф — во встрече 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против команды Хорватии (2:1).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше