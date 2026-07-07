6 км дорог осталось отремонтировать в Хабаровском крае по нацпроекту

В минтрансе отметили, что обновление дорог стало продолжением большой работы в районе: в прошлом году там фактически заново построили мост через реку Чёрную длиной 179 метров и сделали пешеходные подходы. Всего на дорожные объекты Хабаровского района в этом сезоне предусмотрено около 220 миллионов рублей. Почти все участки 2026 года уже завершены, а по объектам следующего года торги проведены и подрядчик определён.