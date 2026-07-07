6 км дорог осталось отремонтировать в Хабаровском крае по нацпроекту

В Хабаровском районе завершается ремонт дорог по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году в работу взяли восемь объектов общей протяжённостью больше шести километров, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Зампред правительства края Ирина Горбачёва проверила участки в квартале Солнечный город села Мирное и на подъезде к селу Чёрная Речка. По итогам выезда подрядчикам и местным властям дали поручения, чтобы не ограничиваться только асфальтом, а довести до ума тротуары, пешеходные зоны и схему движения.
В Солнечном городе дороги не ремонтировали больше десяти лет. Квартал построили на болотистой местности, поэтому покрытие быстро пришло в тяжёлое состояние. В этом сезоне там привели в порядок один километр дороги: убрали пучины, заменили бортовой камень и уложили новый асфальт. Работы обошлись примерно в 35 миллионов рублей.
Подъезд к Чёрной Речке включили в нацпроект после обращения местной жительницы Светланы Степановны на прямую линию губернатора Дмитрия Демешина. Подрядчик уложил 2,4 километра асфальта, сделал около 1,7 километра тротуаров, поставил пешеходное ограждение, водоотвод и новую автобусную остановку. На этот участок направили больше 96 миллионов рублей.
«Раньше дорога была сильно изношена, а из-за отсутствия нормального тротуара было страшно отпускать детей одних. Сейчас здесь красота и комфорт», — рассказала жительница Чёрной Речки Светлана Степановна.
В минтрансе отметили, что обновление дорог стало продолжением большой работы в районе: в прошлом году там фактически заново построили мост через реку Чёрную длиной 179 метров и сделали пешеходные подходы. Всего на дорожные объекты Хабаровского района в этом сезоне предусмотрено около 220 миллионов рублей. Почти все участки 2026 года уже завершены, а по объектам следующего года торги проведены и подрядчик определён.