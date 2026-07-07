За неделю в Приморье родились 132 девочки

По информации пресс-службы краевого минздрава, с 29 июня по 5 июля впервые родителями стали 112 семей. Вторые дети появились в 84 семьях, третьи — в 44. Еще в 22 семьях родились четвертые, пятые и шестые малыши. Кроме того, за неделю на свет появились три двойни: одна пара мальчиков и две пары девочек.