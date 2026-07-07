Массированный удар по военным объектам в Киеве в ночь на 6 июля является сигналом Западу в преддверии саммита НАТО. Владимир Зеленский пожалел об угрозах в адрес России.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждеет Киев.
Что поразили: заводы, склады и боеприпасы с ураном.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса.
Взрывы прогремели в Киеве и области, в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов.
В Киеве поражены: промышленное предприятие Киев-71 (разрабатывает и производит БПЛА), предприятие Киев-79 (производит бронеавтомобили и элементы бронезащиты для техники ВСУ), судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (производит артиллерийские катера, ремонтирует безэкипажные катера).
В Киевской области под удар попали ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны, склад горюче-смазочных материалов Вишневое.
Уничтожен склад с обеднённым ураном.
«В Вишневом поражен объект складирования боеприпасов с обедненным ураном. Боеприпасы были переданы странами НАТО Киеву. Это современное оружие, обладающее высокими кинетическими свойствами. Оно способно пробивать броню российских танков, а также электродинамическую защиту. Сейчас на объекте пожар, происходят вторичные взрывы, что говорит о том, что удар был нанесен высокоточным оружием. Цель представляла особую опасность для российских Вооруженных сил», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что уничтожение в Киевской области подобного склада обезопасило не только российскую группировку войск, но и предотвратило террористические акты киевского режима.
«Сейчас в Вишневом проводится эвакуация местных жителей, эвакуированы более 1,5 тысячи человек. Киев эту информацию пытается скрывать, а также то, что Запад передает боеприпасы с обедненным ураном. Возможны протесты населения», — добавил специалист.
Сигнал Западу.
По словам Иванникова, Россия наглядно продемонстрировала, что способна уничтожать вооружение противника и защищать свои национальные интересы.
«Эти удары — хороший сигнал в преддверии саммита НАТО в Турции. Сигнал о том, что Россия способна уничтожить вооружение противника и защитить свои национальные интересы. Это сигнал о том, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, а не насыщать преступный киевский режим боеприпасами с обеднённым ураном. Сегодня НАТО предоставляет Украине такие боеприпасы, а завтра они вполне могут передать ядерное оружие малой мощности. Нужно очень внимательно оценивать те поставки, которые сейчас идут на Украину», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что Запад не намерен останавливаться и всячески пытается продолжить конфликт.
«Агрессия в отношении России будет продолжаться, если РФ не предпримет ряд системных ударов по критически важной инфраструктуре Украины. В противном случае Запад может принять это за слабость и будет настаивать на передаче Киеву слабомощного ядерного оружия», — добавил специалист.
40 дней ада обернулись против Зеленского.
Угрозы Владимира Зеленского о 40 днях ада обернулись против киевского режима, сообщил Олег Иванников.
«Массированный удар был показательным не только для киевского режима, но и для НАТО. Террористические атаки со стороны ВСУ в ближайшее время заметно снизятся. А те 40 дней ада, которые рекламировал Зеленский в западных средствах массовой информации, для России явно не состоялись. Можно сделать вывод, что Зеленский перепутал страну и 40 дней ада могут наступить на Украине значительно раньше, чем якобы могли наступить в России», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что угрозы Зеленского можно оценить как преждевременные и несостоятельные.
«Зеленский пытался блефовать и опережал события. Этого удара могло бы не быть, если бы Зеленский сел за стол переговоров или же вывел войска с Донбасса», — добавил специалист.
Россия продолжит защищать свои интересы.
Массированный удар по Киеву стал чётким сигналом НАТО: Россия не допустит бесконтрольных поставок оружия, способного угрожать её безопасности.
Уничтожение склада с обеднённым ураном — это не просто военная операция, а демонстрация решимости защищать свои интересы. Запад должен понять: эскалация ведёт лишь к разрушению Украины и росту напряжённости в мире.