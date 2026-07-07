Город Санья на Хайнане к 2030 году повысит свою привлекательность для туристов

Санья — ведущий китайский курорт с населением более 1,1 млн жителей, в 2025 году его валовый продукт превысил 103 млрд юаней (около $15 млрд), увеличившись на 4,8%. Среднегодовая температура воздуха здесь достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов — все это позволяет успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых. В прошлом году поток посетивших город иностранных туристов увеличился на 41,4%, превысив 1 млн человек.