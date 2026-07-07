Город Санья на Хайнане к 2030 году повысит свою привлекательность для туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань к концу 15-й пятилетки (2026−2030) планируют существенно повысить туристическую привлекательность курортного города Санья. Об этом сообщила газета «Санья жибао».
Издание ссылается на недавно опубликованный план экологического развития Хайнаня до 2030 года, согласно которому Санья создаст еще более благоприятные условия для поддержания биологического разнообразия. Как отмечается, местная администрация, профильные организации и ведомства предпримут скоординированные усилия для улучшения облика как самого города, так и прилегающих к нему морских бухт.
Таким образом, Санья наряду с городами Хайкоу (административный центр провинции) и Даньчжоу (западное побережье острова), должен стать образцом для экологического развития других административно-территориальных единиц региона. Предполагается, что одновременно будет повышена эффективность использования ресурсной базы Хайнаня.
Тем самым администрация острова надеется еще более укрепить международную репутацию Саньи как развитого приморского города с прекрасными пляжами и высоким уровнем туристических услуг. Эти усилия предполагают оптимизацию управленческих механизмов, создание привлекательных экопродуктов, пользующихся высоким спросом.
План предусматривает реализацию нескольких проектов, связанных с модернизацией сектора морской экономики и рыболовецкой отрасли. Особое внимание будет уделяться борьбе с опасными микроорганизмами, контролю за ввозом из-за рубежа животных и растений, в том числе используемых в селекционных лабораториях Саньи. Таким образом, в ближайшие годы власти города заметно повысят уровень безопасности в области биотехнологий.
Санья — ведущий китайский курорт с населением более 1,1 млн жителей, в 2025 году его валовый продукт превысил 103 млрд юаней (около $15 млрд), увеличившись на 4,8%. Среднегодовая температура воздуха здесь достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов — все это позволяет успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых. В прошлом году поток посетивших город иностранных туристов увеличился на 41,4%, превысив 1 млн человек.