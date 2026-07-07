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В красноярском «Роевом ручье» рассказали, как помогают животным пережить жару

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» принимают специальные меры, чтобы помочь животным комфортно перенести летний зной.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» принимают специальные меры, чтобы помочь животным комфортно перенести летний зной.

По словам сотрудников зоопарка, жаркую погоду разные обитатели воспринимают по-разному. Если жирафы Фекла и Принцесса, а также зебры с удовольствием наслаждаются солнцем, то для белых медведей высокая температура становится серьезным испытанием.

Чтобы облегчить состояние животных, в каждом вольере оборудованы небольшие бассейны и теневые укрытия. Кроме того, используется система искусственного тумана, которая позволяет снизить температуру воздуха примерно на пять градусов.

Особое внимание уделяют северным животным. Для белых медведей готовят ледяные угощения — в большие глыбы льда замораживают ягоды и фрукты. Овцебыкам под солому подкладывают ледяные блоки, чтобы они могли отдыхать на прохладной поверхности.

Такие меры помогают животным сохранять привычную активность даже в самые жаркие дни.

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