Роскачество изучило, какие вина выбирают россияне

Главным критерием при выборе вина для россиян остается содержание сахара. Так ответили 34% опрошенных, сообщили в Роскачестве. Цена важна для 12% респондентов, цвет — для 11%. При этом покупатели все реже ориентируются на известность бренда и все чаще — на собственные вкусовые ожидания.
Для 97% россиян ключевыми характеристиками остаются хороший вкус, послевкусие и качество. Большинство (75%) готовы потратить на бутылку не более 1500 рублей, а оптимальным соотношением цены и качества считают диапазон 900−1000 рублей.
Чаще всего россияне выбирают красные полусладкие вина — 51% за цвет и 55% за сладость. Однако динамика меняется: доля поклонников красных вин снизилась на 23 процентных пункта, полусладких — на 13. Растет интерес к белым, розовым и сухим винам. В розничных продажах реализация отечественных розовых вин выросла на 14%, белых — на 7%, тогда как красные прибавили менее 1%.
Ранее в Роскачестве рассказали о критериях качества меда. Специалисты пояснили, что натуральный мед может быть как жидким, так и густым, тогда как у поддельного или некачественного продукта нередко встречаются осадок, расслоение или неоднородная консистенция.