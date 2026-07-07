Роскачество изучило, какие вина выбирают россияне

Чаще всего россияне выбирают красные полусладкие вина — 51% за цвет и 55% за сладость. Однако динамика меняется: доля поклонников красных вин снизилась на 23 процентных пункта, полусладких — на 13. Растет интерес к белым, розовым и сухим винам. В розничных продажах реализация отечественных розовых вин выросла на 14%, белых — на 7%, тогда как красные прибавили менее 1%.