Детский телефон доверия в Приморье принял более 11 тысяч звонков за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты детского телефона доверия в Приморском крае приняли 11058 содержательных обращений. Служба работает бесплатно, анонимно и круглосуточно. Получить поддержку можно по номеру 8−800−2000−122, а также по короткому номеру 124 с мобильного телефона. Подростки воспринимают телефон доверия как безопасное пространство, где можно рассказать о проблеме без страха оценки, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
«Для ребёнка бывает очень важно просто услышать: “Я рядом, я тебя слушаю, твоя проблема имеет значение”. Детский телефон доверия помогает снизить тревогу, остановить импульсивные решения и сделать первый шаг к выходу из сложной ситуации», — отметила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.
Судя по статистике первого полугодия, на первом месте по числу обращений — детско-родительские отношения (506 звонков), почти столько же — проблемы со сверстниками (500). Тревожный показатель — 210 обращений по теме буллинга, причём 187 из них поступили от самих детей и подростков. Ещё 91 звонок касался жестокого обращения в семье. Обращаются подростки и с учебными проблемами, вопросами профориентации (170 обращений). При этом 492 из 500 обращений по теме отношений со сверстниками поступили от самих ребят, что говорит о высоком уровне доверия к службе.
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В службе работают психологи-консультанты. Их задача — помочь человеку справиться с острым эмоциональным состоянием, разобраться в ситуации и найти безопасный вариант дальнейших действий.
Детский телефон доверия в Приморском крае с 2010 года подключён к единой общероссийской линии 8−800−2000−122. С декабря 2024 года обратиться за помощью стало ещё проще — для абонентов мобильной связи доступен короткий номер 124.