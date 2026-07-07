Детский телефон доверия в Приморье принял более 11 тысяч звонков за полгода

Судя по статистике первого полугодия, на первом месте по числу обращений — детско-родительские отношения (506 звонков), почти столько же — проблемы со сверстниками (500). Тревожный показатель — 210 обращений по теме буллинга, причём 187 из них поступили от самих детей и подростков. Ещё 91 звонок касался жестокого обращения в семье. Обращаются подростки и с учебными проблемами, вопросами профориентации (170 обращений). При этом 492 из 500 обращений по теме отношений со сверстниками поступили от самих ребят, что говорит о высоком уровне доверия к службе.