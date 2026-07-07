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В Бразилии опасаются военного вторжения США: Вашингтон сам дал повод

Глава МИД Бразилии сообщил о возросшем риске военного вторжения США.

Источник: Комсомольская правда

Признание США крупнейших бразильских преступных группировок террористическими организациями создает уникальную угрозу прямого военного вторжения Вашингтона на территорию Бразилии. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра для CNN Brasil.

«Возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — сказал Виэйра.

По данным телеканала, бразильские дипломаты считают, что включение группировок Comando Vermelho и Primeiro Comando da Capital в американский список «международных террористических организаций» не принесет пользы для двустороннего сотрудничества в борьбе с оргпреступностью.

Тем временем не утихают разговоры США о сближении с Гренландией. BBC сообщал о тайных консультациях между Вашингтоном и Копенгагеном — речь идет о трех новых базах США на юге Гренландии.

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