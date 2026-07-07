Мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности стартовали в Комсомольске-на-Амуре

Основные активности запланированы на 8 июля. В этот день в Доме культуры Ленинского Комсомола организуют бесплатную концертную программу. В 17:00 в фойе развернется ярмарка, на которой мастера декоративно-прикладного творчества представят свою продукцию. Здесь же разместят фотозону для желающих запечатлеть теплые семейные моменты. Официальная часть, посвященная в том числе и празднованию Года единства народов России, начнется в 18:00 в большом зале ДК ЛК. В программе: приветственные слова, интерактивы, выступления местных коллективов и солистов.