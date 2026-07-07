Мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности стартовали в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре стартовали первые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности. Сегодня утром в стенах городской библиотеки № 1 прошел тематический экскурс «Легенда о Петре и Февронии», днем жителей и гостей промышленной столицы края ждет праздничная программа. Главные активности намечены на 8 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Городе юности с 7 июля стартовал литературный экскурс «Легенда о Петре и Февронии». Тематическая просветительская программа пройдет в Библиотеке № 1 Комсомольска-на-Амуре с 7 по 15 июля — практически ежедневно. Для гостей подготовили конкурсы и викторины, посвященные семейной теме. Стать участником можно по предварительной записи, оплата доступна по Пушкинской карте.
Сегодня в 15:00 на базе Центра «Юность» развернется праздничная программа. Для посетителей подготовили игровые точки, эстафеты, консультации специалистов, мастер-классы по созданию сувениров, концерт и розыгрыш призов. Вход на мероприятие бесплатный.
День семьи, любви и верности в Комсомольске-на-Амуре: программа.
Основные активности запланированы на 8 июля. В этот день в Доме культуры Ленинского Комсомола организуют бесплатную концертную программу. В 17:00 в фойе развернется ярмарка, на которой мастера декоративно-прикладного творчества представят свою продукцию. Здесь же разместят фотозону для желающих запечатлеть теплые семейные моменты. Официальная часть, посвященная в том числе и празднованию Года единства народов России, начнется в 18:00 в большом зале ДК ЛК. В программе: приветственные слова, интерактивы, выступления местных коллективов и солистов.
В День семьи, любви и верности запланирована выездная регистрация, на которой молодожены свяжут себя узами брака в знаменательную дату.
Также в этот день подведут итоги соревнования «Лучшая спортивная семейная команда России», которое проводится в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Победители, имена которых объявят 8 июля, получат возможность пригласить в свой регион на тренировку члена организационного комитета марафона.
Напомним, что в честь Дня семьи, любви и верности центр «Дземги» запустил благотворительную акцию «Семья помогает семье» в Комсомольске-на-Амуре. Каждый желающий может помочь со сбором вещей, книг и игрушек для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и одиноких пожилых людей.