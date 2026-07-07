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В Ростове с 25 июля поменяют схему движения транспорта на трех улицах

Об этом рассказали в городском департаменте автодорог.

Власти Ростова-на‑Дону вводят новые дорожные ограничения — меры призваны повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

На двух улицах снизят допустимую скорость: на Мичуринской (от улицы Калинина до Манежной) и на Профсоюзной (от дома 48 до Кавалерийского переулка) лимит составит 40 км/ч.

На улице Филимоновской запретят остановку и стоянку на северной стороне — на участке от Халтуринского переулка до строения 92. Там установят знаки с табличкой «Работает эвакуатор».

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов.