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Россияне избавляются от вторых машин в семье: в чём дело

На российском вторичном авторынке наблюдается новый тренд: семьи массово продают вторые автомобили.

Источник: ДЕЙТА

Некогда привычный «двухмашинный» формат превращается из стандарта благополучия в непосильную обузу. Владельцы авто стремятся зафиксировать прибыль от продажи машины на пике цен.

Одной из главных причин появления новой тенденции стала запредельная инфляция владения транспортным средством:

  • стоимость топлива обновляет максимумы;

  • моторное масло резко подорожало;

  • запчасти для иномарок превратили обслуживание в удар по бюджету.

К этому добавилось резкое удорожание ОСАГО и каско, платных парковок и трасс. В итоге содержание простаивающего «лишнего» автомобиля обходится семье в сумму, сопоставимую с ежемесячным ипотечным платежом.

Второй стимул — уникальный ценовой парадокс. Из-за дефицита новых машин трёх-пятилетние авто продаются за те же деньги или даже дороже их первоначальной цены. Понимая, что пик пройден, россияне переводят вырученные средства на банковские депозиты под 18% годовых и выше.

Продажа паркетника за полтора-два миллиона приносит гарантированный пассивный доход в 20−30 тысяч рублей ежемесячно. Этой суммы хватает не только на полное покрытие транспортных расходов через такси и каршеринг, но и на качественное обслуживание единственной оставшейся машины.

Чаще всего финансовую оптимизацию проходят вторые автомобили супругов после перехода на удалённую работу, «автомобили выходного дня», а также стареющие иномарки европейских и японских брендов, ремонт которых стал квестом из-за отсутствия оригинальных деталей.