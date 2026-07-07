Россияне избавляются от вторых машин в семье: в чём дело

Продажа паркетника за полтора-два миллиона приносит гарантированный пассивный доход в 20−30 тысяч рублей ежемесячно. Этой суммы хватает не только на полное покрытие транспортных расходов через такси и каршеринг, но и на качественное обслуживание единственной оставшейся машины.