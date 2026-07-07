Россияне избавляются от вторых машин в семье: в чём дело

Некогда привычный «двухмашинный» формат превращается из стандарта благополучия в непосильную обузу. Владельцы авто стремятся зафиксировать прибыль от продажи машины на пике цен.
Одной из главных причин появления новой тенденции стала запредельная инфляция владения транспортным средством:
стоимость топлива обновляет максимумы;
моторное масло резко подорожало;
запчасти для иномарок превратили обслуживание в удар по бюджету.
К этому добавилось резкое удорожание ОСАГО и каско, платных парковок и трасс. В итоге содержание простаивающего «лишнего» автомобиля обходится семье в сумму, сопоставимую с ежемесячным ипотечным платежом.
Второй стимул — уникальный ценовой парадокс. Из-за дефицита новых машин трёх-пятилетние авто продаются за те же деньги или даже дороже их первоначальной цены. Понимая, что пик пройден, россияне переводят вырученные средства на банковские депозиты под 18% годовых и выше.
Продажа паркетника за полтора-два миллиона приносит гарантированный пассивный доход в 20−30 тысяч рублей ежемесячно. Этой суммы хватает не только на полное покрытие транспортных расходов через такси и каршеринг, но и на качественное обслуживание единственной оставшейся машины.
Чаще всего финансовую оптимизацию проходят вторые автомобили супругов после перехода на удалённую работу, «автомобили выходного дня», а также стареющие иномарки европейских и японских брендов, ремонт которых стал квестом из-за отсутствия оригинальных деталей.