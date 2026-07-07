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Четыре новых закона: как россиян защитят от мошенников

Четыре законодательные инициативы находятся на рассмотрении Госдумы. Все они направлены на защиту россиян от мошенничества, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Два законопроекта о нелегальном обороте SIM-карт и сборе персональных данных

Государственная Дума может рассмотреть во втором чтении два законопроекта, касающихся поправок в КоАП и УК. Предлагается ужесточить ответственность за несанкционированный сбор и распространение информации, относящейся к частной жизни, а также за вмешательство в тайну переписки и других видов сообщений граждан.

Ужесточение ответственности за несанкционированный сбор информации

Меры будут применимы, если такие действия совершаются из корыстных побуждений или в составе организованной группы:

  • Продажа конфиденциальных данных граждан может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырёх лет.

  • Аналогичное наказание грозит и организованным формированиям, таким как хакерские группы, осуществляющие кражу личных данных из закрытых баз.

Уголовная ответственность за продажу анонимных SIM-карт

Также вводится уголовная ответственность за продажу анонимных SIM-карт иностранцам:

  • Лишение свободы до одного года или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Изменения в КоАП

Планируется внести изменения в КоАП, предусматривающие штрафы для организаций за нарушение правил обращения с цифровой валютой:

  • За оказание услуг по обмену цифровых активов неквалифицированным инвесторам на сумму, превышающую 300 тысяч рублей в год.

Второй законопроект

Второй законопроект накажет за организацию оборота цифровой валюты без соответствующей регистрации или лицензирования.

Об этом сообщает «Российская газета».

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