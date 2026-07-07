Четыре новых закона: как россиян защитят от мошенников

Государственная Дума может рассмотреть во втором чтении два законопроекта, касающихся поправок в КоАП и УК. Предлагается ужесточить ответственность за несанкционированный сбор и распространение информации, относящейся к частной жизни, а также за вмешательство в тайну переписки и других видов сообщений граждан.