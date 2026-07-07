Четыре новых закона: как россиян защитят от мошенников

Два законопроекта о нелегальном обороте SIM-карт и сборе персональных данных
Государственная Дума может рассмотреть во втором чтении два законопроекта, касающихся поправок в КоАП и УК. Предлагается ужесточить ответственность за несанкционированный сбор и распространение информации, относящейся к частной жизни, а также за вмешательство в тайну переписки и других видов сообщений граждан.
Ужесточение ответственности за несанкционированный сбор информации
Меры будут применимы, если такие действия совершаются из корыстных побуждений или в составе организованной группы:
Продажа конфиденциальных данных граждан может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырёх лет.
Аналогичное наказание грозит и организованным формированиям, таким как хакерские группы, осуществляющие кражу личных данных из закрытых баз.
Уголовная ответственность за продажу анонимных SIM-карт
Также вводится уголовная ответственность за продажу анонимных SIM-карт иностранцам:
Лишение свободы до одного года или штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
Изменения в КоАП
Планируется внести изменения в КоАП, предусматривающие штрафы для организаций за нарушение правил обращения с цифровой валютой:
За оказание услуг по обмену цифровых активов неквалифицированным инвесторам на сумму, превышающую 300 тысяч рублей в год.
Второй законопроект
Второй законопроект накажет за организацию оборота цифровой валюты без соответствующей регистрации или лицензирования.
Об этом сообщает «Российская газета».