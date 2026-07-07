Axios: США считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе

Соединённые Штаты считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников в Белом доме. По их словам, речь идёт об атаках, которые были якобы осуществлены накануне. Иран якобы запустил две ракеты.
«Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе. Это ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что Соединённые Штаты «вероятно, ответят, нанеся удары по целям в Иране».
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.