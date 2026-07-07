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Axios: США считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе

Соединённые Штаты считают, что Иран якобы запустил две ракеты и атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщает Axios.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщает Axios.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников в Белом доме. По их словам, речь идёт об атаках, которые были якобы осуществлены накануне. Иран якобы запустил две ракеты.

«Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе. Это ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что Соединённые Штаты «вероятно, ответят, нанеся удары по целям в Иране».

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.

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