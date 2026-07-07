Омичка получила 10 лет колонии за попытку сбыта более килограмма наркотиков

Злоумышленница получила от своих заказчиков внушительный арсенал: более килограмма одного вида наркотика и 160 граммов другого. Дома она уже успела расфасовать запрещенные вещества, подготовив их к реализации, однако довести свой преступный план до конца не сумела. В момент, когда она собиралась приступить к закладкам, ее задержали сотрудники правоохранительных органов в ходе плановых оперативно-розыскных мероприятий.