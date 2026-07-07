В селе под Красноярском потеряли ручную выдру

Выдра родилась в неволе и не умеет охотиться, поэтому в дикой природе она погибнет за несколько дней. Кроме того, животное попало в центр реабилитации как отказник, у него есть проблемы с психикой — выдра периодически впадает в агрессию и сильно кусается. Из-за проблем со здоровьем нужен специальный дорогостоящий корм.