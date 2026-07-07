В селе под Красноярском потеряли ручную выдру

В селе Пятково под Красноярском ищут ручную выдру по кличке Кэди, которая пропала из дома временного пребывания. Создатель «Центра охраны дикой природы “Инстинкт” Любовь Томирис просит местных жителей о помощи.
Выдра родилась в неволе и не умеет охотиться, поэтому в дикой природе она погибнет за несколько дней. Кроме того, животное попало в центр реабилитации как отказник, у него есть проблемы с психикой — выдра периодически впадает в агрессию и сильно кусается. Из-за проблем со здоровьем нужен специальный дорогостоящий корм.
По словам Любови Томирис, выдру временно перевезли в Пятково из-за жары: в центре в последние дни температура поднималась до +28 °C, и такие условия были смертельно опасны для животного. Когда сотрудники вернулись, окно в доме оказалось разбитым снаружи, а Кэди не было.
Женщина предполагает, что кто-то услышал крики выдры и решил выпустить ее на волю, либо попытался забрать себе. При этом, как объясняет владелица, крики для выдры с психическими нарушениями — норма.
Заявление в полицию уже написано. За информацию о местонахождении питомца объявлено вознаграждение в 30 тысяч рублей.
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