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Танкер доставил бензин на север Хабаровского края по поручению Демешина

В июле в посёлок должны прийти ещё три небольших танкера с летним и зимним топливом.

В Охотск подошёл танкер с бензином по северному завозу. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Как отметил в своём докладе глава Охотского округа Максим Климов, в июле в посёлок должны прийти ещё три небольших танкера с летним и зимним топливом. Основные объёмы дизеля ждут в августе и сентябре — больше пяти тысяч тонн.

Губернатор отметил, что северный завоз идёт по графику, а необходимые объёмы топлива предусмотрены. Для отдалённых территорий это особенно важно: бензин и дизель нужны не только для машин, но и для лодок, генераторов, сельхозтехники и повседневных хозяйственных задач.

Во время встречи с жителями посёлка Новое Устье люди попросили расширить отпуск бензина. Сейчас ограничения позволяют заправлять автомобили, но создают сложности тем, кому нужно набрать топливо в канистры или бочки для бытовых нужд.

Демешин сообщил, что держит этот вопрос на контроле. После расчётов по реальным потребностям жителей власти планируют проработать механизм, который позволит покупать топливо в нужном объёме, а затем снять действующие ограничения.