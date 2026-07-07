Танкер доставил бензин на север Хабаровского края по поручению Демешина

Губернатор отметил, что северный завоз идёт по графику, а необходимые объёмы топлива предусмотрены. Для отдалённых территорий это особенно важно: бензин и дизель нужны не только для машин, но и для лодок, генераторов, сельхозтехники и повседневных хозяйственных задач.