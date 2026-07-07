Могут ли оштрафовать, если «застолбить» дворовую парковку в Казахстане

Огораживать место для парковки тоже нельзя. Однако если кто-то из соседей огородил место цепью или блокаторами, то самолично убирать ограждения не стоит. Лучше подать обращение через сервис e-Otinish в департамент по управлению земельными ресурсами и приложить к нему адрес с фотографиями. Если нарушение подтвердится, владельца обяжут убрать ограждение, а также могут выписать штраф в размере 75 МРП, или 324 375 тенге, за нарушение права государственной собственности на землю.