Могут ли оштрафовать, если «застолбить» дворовую парковку в Казахстане

Личное парковочное место — это удобная, но не всем доступная роскошь. У многоквартирных домов, особенно старого фонда, как правило, вообще не предусмотрены личные парковки — жильцы пользуются общей территорией для того, чтобы оставить машину.
При этом важно понимать, что закрепить за собой отдельный участок нельзя. Даже если водитель много лет паркуется на одном и том же месте, оно не станет его собственностью — все жители имеют на него равные права, поэтому резервировать место под личный автомобиль нельзя.
С 1 июля обновились типовые правила благоустройства, которые прямо запрещают устанавливать во дворах цепочки, столбики, бетонные блоки и другие конструкции для резервирования парковочных мест. Если кто-то решится «застолбить» место, то участковый или сотрудник районного акимата могут привлечь к ответственности за нарушение правил благоустройства и выписать штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 86 500 тенге в 2026 году.
Огораживать место для парковки тоже нельзя. Однако если кто-то из соседей огородил место цепью или блокаторами, то самолично убирать ограждения не стоит. Лучше подать обращение через сервис e-Otinish в департамент по управлению земельными ресурсами и приложить к нему адрес с фотографиями. Если нарушение подтвердится, владельца обяжут убрать ограждение, а также могут выписать штраф в размере 75 МРП, или 324 375 тенге, за нарушение права государственной собственности на землю.
Иногда жильцы домов на общем собрании предлагают распределить парковочные места между квартирами или подъездами. Но такое решение не имеет юридической силы. Жители не могут распоряжаться отдельными участками дворовой территории. Все имеют равное право пользоваться парковкой возле дома.
Проще говоря, с общими парковками во дворах дела обстоят следующим образом: если место находится во дворе многоквартирного дома, оно не принадлежит конкретному жильцу; занимать место цепями, столбиками или блокираторами нельзя; если сосед самовольно огородил парковку, решать вопрос нужно через официальное обращение, а не своими силами.
Кстати, есть исключения. Если парковка является личной собственностью, например, была куплена вместе с квартирой в жилом комплексе, в этом случае никто не имеет права занимать ее без согласия владельца.