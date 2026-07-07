Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону выставили на продажу АЗС за 950 тысяч рублей

Все предложения представлены на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

В мае и июне 2026 года на одной из площадок с бесплатными объявлениями появились предложения о продаже автозаправочных станций в Ростовской области.

АЗС ищут новых владельцев в Ростове‑на‑Дону, Волгодонске, Шахтах, Красном Сулине и Батайске. Стоимость объектов зависит от расположения, характеристик и наличия объектов придорожного сервиса. При этом продавцы готовы обсуждать итоговую цену отдельно.

Среди предложений — оборудованная АЗС с кафе и гостиницей: её продают за 7,7 млн рублей. В то же время в Батайске можно приобрести мобильную заправочную станцию с одной колонкой — её оценили в 950 тысяч рублей.