На Дону выставили на продажу АЗС за 950 тысяч рублей

В мае и июне 2026 года на одной из площадок с бесплатными объявлениями появились предложения о продаже автозаправочных станций в Ростовской области.
АЗС ищут новых владельцев в Ростове‑на‑Дону, Волгодонске, Шахтах, Красном Сулине и Батайске. Стоимость объектов зависит от расположения, характеристик и наличия объектов придорожного сервиса. При этом продавцы готовы обсуждать итоговую цену отдельно.
Среди предложений — оборудованная АЗС с кафе и гостиницей: её продают за 7,7 млн рублей. В то же время в Батайске можно приобрести мобильную заправочную станцию с одной колонкой — её оценили в 950 тысяч рублей.