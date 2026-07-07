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Суд взял под контроль ростовского застройщика из-за угрозы банкротства

Такая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилась информация о проблемах ростовского застройщика. Суд включил в реестр требования кредитора на сумму свыше 29 миллионов рублей: из них 8 миллионов — основной долг, ещё 20 миллионов пришлись на штрафные санкции.

Для оценки финансового состояния компании до 10 ноября 2026 года введена процедура наблюдения. Независимый специалист проверит бухгалтерию и определит, есть ли шанс спасти бизнес.

Процедура наблюдения — обязательный первый этап при банкротстве. У других кредиторов есть 30 дней, чтобы заявить свои требования к строительной организации.