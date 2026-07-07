Суд взял под контроль ростовского застройщика из-за угрозы банкротства

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилась информация о проблемах ростовского застройщика. Суд включил в реестр требования кредитора на сумму свыше 29 миллионов рублей: из них 8 миллионов — основной долг, ещё 20 миллионов пришлись на штрафные санкции.