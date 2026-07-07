Уникальный центр адаптивных видов спорта окрыли в Хабаровске

В Хабаровском крае состоялось знаковое событие — открытие демонстрационно-просветительского центра адаптивных видов спорта. Этот проект, реализованный по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с Паралимпийским комитетом России, стал первым в своём роде на Дальнем Востоке и уникальным для всей страны, так как он располагается на базе филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает hab.aif.ru.
Основная миссия центра — не просто реабилитация, а полноценная социализация и возвращение к активной жизни. Он позволяет проводить консультации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, демонстрировать лучшие практики физической реабилитации.
Министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов на церемонии открытия подчеркнул значимость проекта.
«Друзья, сегодня действительно замечательный день. У нас поручение президента РФ — в каждом регионе открывать такие центры. Ключевая роль здесь отведена нашим спортсменам — ветеранам. Их задача — мотивировать личным примером и консультировать посетителей. Мы убеждены, что спортом нужно заниматься в радость, и наш центр должен стать настоящей точкой притяжения для активных людей», — отметил министр.
Он подчеркнул, что решение разместить центр именно в фонде «Защитники Отечества» было осознанным и стратегически верным. По его словам, это позволяет объединить все необходимые сервисы в одной точке.
«Мы шагнули ещё дальше. Мы для вас сделали еще и фиджитал-центр. Такого нет нигде в России. Мы первые, единственные пока на Дальнем Востоке… Поэтому надеюсь, что такой центр будет привлекать людей, будет увлекать занятием спортом и прививать людям здоровый образ жизни».
Руководитель отделения фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина дополнила слова министра, отметив символизм и уникальность новой площадки.
«Для ветеранов это место становится точкой опоры, где они могут не только получить помощь, но и найти единомышленников», — сказала она.
Центр предлагает широкий спектр адаптивных дисциплин. Самой популярной в регионе остаётся настольный теннис — доступный вид спорта, требующий минимального инвентаря.
Особое внимание уделяется общей физической подготовке (ОФП). Программа разрабатывается для каждого индивидуально.
В центре развиваются и инновационные направления. Фиджитал-бокс сочетает физическую активность с цифровыми технологиями.
«Для цифровой части мы используем VR-очки и гарнитуру, погружающие нас в виртуальную реальность. Чем он хорош? Он доступен абсолютно для всех… У ребят-колясочников задействованы руки и спина, шея, то есть физическая активность присутствует», — поясняют специалисты.
Также представлены стрельба из лука и стрельба из автоматического пистолета с использованием электронных мишеней.
Новый центр адаптивных видов спорта в Хабаровске стал не просто спортивным объектом, а мощным инструментом реабилитации, точкой притяжения для ветеранов и символом новых возможностей для жителей края.