Уникальный центр адаптивных видов спорта окрыли в Хабаровске

«Друзья, сегодня действительно замечательный день. У нас поручение президента РФ — в каждом регионе открывать такие центры. Ключевая роль здесь отведена нашим спортсменам — ветеранам. Их задача — мотивировать личным примером и консультировать посетителей. Мы убеждены, что спортом нужно заниматься в радость, и наш центр должен стать настоящей точкой притяжения для активных людей», — отметил министр.