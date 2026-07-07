Красноярка без причин избила незнакомую 8-летнюю девочку

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщину подозревают в совершении хулиганских действий в отношении несовершеннолетней. Установлено, что вечером 4 июля 2026 года компания детей гуляла по улице Алёши Тимошенкова в краевом центре. Проходящая мимо них подозреваемая без видимых причин сбила с ног 8‑летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Противоправные действия женщины пресекли прохожие. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Злоумышленница задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Доклад о ходе расследования уголовного дела будет направлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.