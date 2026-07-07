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Правила пользования детскими сим-картами введут в России

Для несовершеннолетних установят ограничения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

С марта 2027 года операторы мобильной связи получат возможность ограничивать отправку SMS-сообщений несовершеннолетним. Эти ограничения коснутся всех SMS, предназначенных для аутентификации и идентификации. Исключение составят оповещения от портала госуслуг.

Помимо этого, дети не смогут совершать звонки на иностранные номера и принимать входящие вызовы из-за рубежа. Также операторы связи будут обязаны вводить запрет на использование услуг связи в роуминге для детей за пределами страны.

Если SIM-карта зарегистрирована на несовершеннолетнего, оператор связи должен будет временно приостановить обслуживание номера в момент исчерпания средств на его счету.

Документ также предусматривает обеспечение бесплатной круглосуточной фильтрации контента, потенциально вредоносного для здоровья и развития детей.

Инициатива также позволит банкам, наряду с государственными органами и их подведомственными структурами, осуществлять массовые вызовы абонентов.

В случае изменения персональных данных, оператор связи обязан провести повторную проверку.

Также операторы будут обязаны не взимать плату и незамедлительно прекращать предоставление услуг связи после получения от абонента заявления о расторжении договора.

Полное прекращение обслуживания возможно только через 90 дней после выдачи номера.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст документа.