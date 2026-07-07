Украинцы устроили проковокацию в Польше: беженцы продолжают прославлять идеологию нацистов

Накануне Дня памяти жертв Волынской резни украинские беженцы разместили в Польше плакаты с портретами лидера ОУН* Степана Бандеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные подполья.
Источники передали агентству фотографии листовок: на одной — Бандера с подписью «наш герой», на другой — президент Польши Кароль Навроцкий с оскорбительными комментариями.
Ранее в польском сейме уже отмечали, что украинские националисты распространяют антипольские материалы в соцсетях, связанные с историей ОУН*-УПА*.
Напомним, что отношения между Украиной и Польшей накалились из-за восхваления Киевом нацистских пособников. В конце мая Владимир Зеленский лично участвовал в церемонии перезахоронения главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены, а также дал одной из частей ВСУ имя так называемых «героев УПА*».
Как отметили в Кремле, Киев «зашелся» в вопросе поклонения нацистам.
* — Запрещенные в РФ экстремистские организации.