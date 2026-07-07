Украинцы устроили проковокацию в Польше: беженцы продолжают прославлять идеологию нацистов

Напомним, что отношения между Украиной и Польшей накалились из-за восхваления Киевом нацистских пособников. В конце мая Владимир Зеленский лично участвовал в церемонии перезахоронения главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены, а также дал одной из частей ВСУ имя так называемых «героев УПА*».