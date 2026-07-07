С 1 сентября в России вводят новые правила создания лесных дорог

С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон, дополняющий Лесной кодекс новой главой о лесных дорогах. Документ закрепляет само понятие «лесные дороги», а также разделяет их по назначению: лесохозяйственные, для работ по сохранению и учету леса и лесотранспортные, для вывоза древесины и логистики. Формировать сеть лесных дорог будут по лесным планам регионов, лесохозяйственным регламентам и проектам освоения лесов. Одновременно Минприроды утвердило Правила создания и содержания лесных дорог — они направлены на предотвращение негативного воздействия на природу. Дороги могут быть постоянными или временными, капитальными и некапитальными. Правила, по словам начальника управления Рослесхоза Алексея Абрамова, необходимы для единого подхода к строительству лесных дорог, чтобы в регионах не было разночтений. Дороги, созданные до 1 сентября 2026 года и внесенные в государственный лесной реестр, сохранят статус «лесных». Их можно будет использовать и после указанной даты — для доставки людей и грузов, вывоза древесины и продукции ее переработки. Нововведения, по мнению разработчиков, повысят эффективность использования лесных ресурсов.