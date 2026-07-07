«Домашки не будет»: Минпросвещения отменило задания для первоклассников

С 1 сентября 2026 года ученики первых классов будут заниматься без домашних заданий. Это закреплено в письме Минпросвещения России. В документе говорится, что домашние задания для первоклассников исключаются полностью. Ранее действовали рекомендации, по которым домашние задания в первом классе допускались, но постепенно, и на них отводилось не больше одного часа. Теперь же обязательной домашней работы у первоклассников не будет.