В ГД рассказали о новых правилах сдачи донорской крови

Сейчас перед сдачей крови необходимо заполнять ворох бумаг: согласия на обследование, на обработку данных и, наконец, на сдачу крови и ее компонентов, рассказал он. «Нововведение сэкономит время донорам и избавит от бюрократических процедур, чтобы сосредоточиться на медицинских: анкету донора и согласия заполняем один раз, и этого будет достаточно. А еще можно оформить документы в электронном виде и подписать цифровой подписью. Бумажные согласия будут хранить 30 лет, виртуальные — 50. Раньше их хранили пять лет. Каждый донор получит уникальный ID», — пояснил депутат.