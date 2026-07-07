В ГД рассказали о новых правилах сдачи донорской крови

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новые правила сдачи донорской крови вступят в силу с 2027 года: бюрократия уменьшится, безопасность повысится, время доноров сэкономят, рассказал ТАСС депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция «Единая Россия»).
Сейчас перед сдачей крови необходимо заполнять ворох бумаг: согласия на обследование, на обработку данных и, наконец, на сдачу крови и ее компонентов, рассказал он. «Нововведение сэкономит время донорам и избавит от бюрократических процедур, чтобы сосредоточиться на медицинских: анкету донора и согласия заполняем один раз, и этого будет достаточно. А еще можно оформить документы в электронном виде и подписать цифровой подписью. Бумажные согласия будут хранить 30 лет, виртуальные — 50. Раньше их хранили пять лет. Каждый донор получит уникальный ID», — пояснил депутат.
Бюрократию уменьшат, а безопасность повысят: при медосмотре перед процедурой донора взвесят, проведут осмотр склер, слизистых оболочек и кожи, прощупают лимфоузлы, указал Толмачев. «Это поможет не допустить людей с воспалениями или инфекциями: бывает так, что в анализах заболевание не видно, а вот опытный врач сразу отметит проблему и отстранит от донации, защитив будущих реципиентов. Усилят лабораторный контроль: перед первой донацией добровольцы смогут однократно пройти экспресс-тестирование на маркеры разных инфекций, которые передаются при переливании», — рассказал депутат. Раньше пробу «новичка» брали из общей массы сданной крови, и, если находили маркеры, кровь утилизировали: с 2027 года те, кто приходит в пункт впервые, смогут пройти экспресс-анализ, сообщил Толмачев. «Если медики на месте обнаружат что-то подозрительное, человека оповестят еще до сдачи крови», — рассказал он.
Для анализов крови доноров на самых опасные инфекции, такие как ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C с января 2027 года станут применять в обязательном порядке и иммунологические, и молекулярно-биологические методы: задача комбинированного скрининга — снижение риска для пациентов, которые получат донорскую кровь, полагает парламентарий. «Как донор со стажем, считаю, что эти правила сделают процесс проще, быстрее и безопаснее. В нашей стране полтора миллиона тех, кто жертвует кровь и костный мозг для спасения жизней других людей», — отметил он.