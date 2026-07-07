На Дону утонул молодой рыбак

В Ростовской области на Веселовском водохранилище погиб 27‑летний мужчина. Трагедия случилась 5 июля во время рыбалки.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области, мужчина был на водоёме вместе с друзьями. В какой‑то момент он пропал из виду. Товарищи самостоятельно искали его вдоль побережья, но безуспешно.
Тело рыбака спасатели обнаружили в акватории водохранилища. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
МЧС напоминает жителям региона: купаться можно только на оборудованных пляжах — там в случае беды помогут спасатели. Также опасно заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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