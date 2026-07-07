Школьная библиотека Хабаровского края стала лучшей в России

Жюри оценивало практическую направленность мероприятий 2025 года, который был объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы. На конкурс был представлен творческо-исследовательский проект «Музей в чемодане», посвященный памяти гвардии старшего лейтенанта И. Я. Костюченко, проживавшего в Солнечном. Идея проекта — создать музейную экспозицию, разработать экскурсию и рассказать аудитории о боевом пути гвардии старшего лейтенанта Костюченко. Этот проект и был заявлен для участия в конкурсе.