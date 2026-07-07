Школьная библиотека Хабаровского края стала лучшей в России

Информационно-библиотечный центр школы № 2 поселка Солнечный стал победителем IX Всероссийского конкурса «Библиотека года: экология и краеведение» в номинации «Школа экологических и краеведческих открытий». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организаторами конкурса выступили АНО «Чтение детям» и Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина.
Для школьной библиотеки это не первая победа: в 2023 году центр уже побеждал в экологической номинации «Экомир без границ», а когда в 2025 году организаторы добавили краеведческое направление, школа решила участвовать.
Конкурс проходил в три этапа с декабря 2025 по июнь 2026 года, и информационно-библиотечный центр успешно прошел все ступени, войдя в число 11 лучших в России, став лауреатом, а затем и победителем.
Жюри оценивало практическую направленность мероприятий 2025 года, который был объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы. На конкурс был представлен творческо-исследовательский проект «Музей в чемодане», посвященный памяти гвардии старшего лейтенанта И. Я. Костюченко, проживавшего в Солнечном. Идея проекта — создать музейную экспозицию, разработать экскурсию и рассказать аудитории о боевом пути гвардии старшего лейтенанта Костюченко. Этот проект и был заявлен для участия в конкурсе.
Активистки музея, ученицы Анна Бурматова и Ксения Елохина, также достойно представили проект на муниципальном и краевом уровнях, победив в районной конференции «Старт в науку-2025» и став призерами краевой научно-практической конференции «Будущее Хабаровского края — в надежных руках».
Реализация проекта позволила создать в школе историко-краеведческий мини-музей с несколькими экспозициями: «Летопись школы», «Парта героя», «Память из прошлого», «История казачества» и «Атрибуты СВО». По условиям конкурса библиотека-победитель получает комплект книг.