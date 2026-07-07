В Красноярске появится новая главная городская ёлка

Также изменят ледовый городок. Его планируется сделать не единым, где всё вперемешку, а зонированным — под разные предпочтения. В одном месте будет активный досуг с большими горками, в другом — площадки для маленьких ребятишек, локации для тихого отдыха. Отдельно — аллея с ярмаркой. Предусмотрено наполнение новыми световыми элементами.