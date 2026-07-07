В Красноярске появится новая главная городская ёлка

В Красноярске 2027 год встретят с новой городской ёлкой.
В пресс-службе мэрии объяснили, что по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина несколько месяцев прорабатывали концепцию на основе результатов февральского опроса и пожеланий горожан. Площадку планируют оформить таким образом, чтобы она создавала праздничное настроение, дарила новогоднюю сказку.
«Во время февральского опроса в социальных сетях главы Красноярска большинство высказалось за замену ёлки. С учётом всех нюансов, финансовых возможностей рассматривали несколько предложений. В их числе — вариант конструкции высотой около 30 метров, с украшениями и мультимедийным шатром. Накануне Татышев-парк объявил аукцион на выбор поставщика нового оформления зимней локации», — рассказали в мэрии.
Также изменят ледовый городок. Его планируется сделать не единым, где всё вперемешку, а зонированным — под разные предпочтения. В одном месте будет активный досуг с большими горками, в другом — площадки для маленьких ребятишек, локации для тихого отдыха. Отдельно — аллея с ярмаркой. Предусмотрено наполнение новыми световыми элементами.
По поручению главы города Сергея Верещагина готовятся изменения и для традиционных площадок в районах большого Красноярска.