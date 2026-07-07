Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улица Муравьева-Амурского в Хабаровске оказалась перекрыта из-за ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. Ее участником стал КамАЗ, который поднимался по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара. Грузовой автомобиль выехал на перекресток и задел китайский кроссовер HAVAL, ехавший по главной улице Хабаровска в сторону Амура. В итоге из-за ДТП оказалась практически полностью перекрыта вся улица Муравьева-Амурского в обе стороны.

Авария произошла на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. Ее участником стал КамАЗ, который поднимался по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара. Грузовой автомобиль выехал на перекресток и задел китайский кроссовер HAVAL, ехавший по главной улице Хабаровска в сторону Амура. В итоге из-за ДТП оказалась практически полностью перекрыта вся улица Муравьева-Амурского в обе стороны, на которой тут же собралась огромная пробка. Еще больший затор возник на улице Запарина при подъеме на улицу Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара. Ситуацию осложняет то, что на этом перекрестке уже второй день подряд не работают светофоры из-за отключения электричества.