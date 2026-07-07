Улица Муравьева-Амурского в Хабаровске оказалась перекрыта из-за ДТП

Авария произошла на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. Ее участником стал КамАЗ, который поднимался по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара. Грузовой автомобиль выехал на перекресток и задел китайский кроссовер HAVAL, ехавший по главной улице Хабаровска в сторону Амура. В итоге из-за ДТП оказалась практически полностью перекрыта вся улица Муравьева-Амурского в обе стороны, на которой тут же собралась огромная пробка. Еще больший затор возник на улице Запарина при подъеме на улицу Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара. Ситуацию осложняет то, что на этом перекрестке уже второй день подряд не работают светофоры из-за отключения электричества.