В школе села Вострецово восстановят бассейн и проведут капремонт

В селе Вострецово, где учатся 34 ребенка и работают 8 педагогов, уже заменили старые деревянные окна на новые пластиковые и открыли Центр «Точка роста» для изучения естественных наук и технологий. Школу посетили губернатор Дмитрий Демешин и депутат Госдумы Максим Иванов. По словам губернатора, даже небольшие школы находятся в фокусе внимания региональных властей. Школьники и родители просят восстановить бассейн, построенный в 1981 году и закрытый в 2017 году из-за износа. Власти планируют привлечь к решению вопроса рыбопромышленников. Здание самой школы также требует капитального ремонта — администрация округа подготовит проектную документацию и проведет экспертизу. «У Хабаровского края нет окраин, для нас важно развивать даже небольшие населенные пункты, чтобы люди чувствовали себя комфортно и видели нашу поддержку», — отметил глава региона. Школу планируют включить в президентские программы капремонта и привлечь федеральное финансирование.