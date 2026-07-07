Актриса Анастасия Задорожная опубликовала фото дочери, с которой живет в США

Актриса и певица Анастасия Задорожная показала на своей странице в соцсети фото дочери, которая проживает с ней в Соединенных Штатах.
Артистка позировала, прижавшись к дочери Александре. Она была одета в твидовый коричнево-белый жакет, а девочка — в черную куртку. Звезда запечатлелась с собранными в пучок волосами и без косметики.
— Мое любимое место всегда будет рядом с ней, — подписала снимок Задорожная.
Актриса замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым, с которым познакомилась в самолете. Вскоре влюбленные переехали во Флориду. В мае 2024 года знаменитость рассекретила свою беременность. Она стала матерью за несколько недель до своего 39-летия.
Недавно 86-летний актер Эммануил Виторган вышел в свет с семьей — женой Ириной Млодик и двумя дочерьми. Однако пользователи Сети раскритиковали образы детей, приуроченные ко Дню бакинца. Шестилетняя Этель и восьмилетняя Клара позировали перед камерами вместе с родителями. Старшая дочь надела платье цвета фуксии. Младшая выбрала зеленую юбку в горошек, белую блузку, бусы и бантик.