Актриса Анастасия Задорожная опубликовала фото дочери, с которой живет в США

Актриса замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым, с которым познакомилась в самолете. Вскоре влюбленные переехали во Флориду. В мае 2024 года знаменитость рассекретила свою беременность. Она стала матерью за несколько недель до своего 39-летия.