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Актриса Анастасия Задорожная опубликовала фото дочери, с которой живет в США

Актриса и певица Анастасия Задорожная показала на своей странице в соцсети фото дочери, которая проживает с ней в Соединенных Штатах.

Актриса и певица Анастасия Задорожная показала на своей странице в соцсети фото дочери, которая проживает с ней в Соединенных Штатах.

Артистка позировала, прижавшись к дочери Александре. Она была одета в твидовый коричнево-белый жакет, а девочка — в черную куртку. Звезда запечатлелась с собранными в пучок волосами и без косметики.

— Мое любимое место всегда будет рядом с ней, — подписала снимок Задорожная.

Актриса замужем за бизнесменом Владимиром Макаровым, с которым познакомилась в самолете. Вскоре влюбленные переехали во Флориду. В мае 2024 года знаменитость рассекретила свою беременность. Она стала матерью за несколько недель до своего 39-летия.

Недавно 86-летний актер Эммануил Виторган вышел в свет с семьей — женой Ириной Млодик и двумя дочерьми. Однако пользователи Сети раскритиковали образы детей, приуроченные ко Дню бакинца. Шестилетняя Этель и восьмилетняя Клара позировали перед камерами вместе с родителями. Старшая дочь надела платье цвета фуксии. Младшая выбрала зеленую юбку в горошек, белую блузку, бусы и бантик.

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