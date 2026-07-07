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Киев попал в антирейтинг городов мира: столица Украины оказалась непригодна для жизни

Economist включил Киев в топ-10 непригодных для жизни городов.

Источник: Комсомольская правда

Киев оказался среди городов с наименее комфортными условиями для проживания в ежегодном рейтинге качества жизни, составленном британским журналом Economist.

Столица Украины заняла 166-е место из 173 возможных, попав в топ-10 непригодных для жизни городов. Киев оказался ниже, чем Хараре — столица Зимбабве. При этом годом ранее украинская столица занимала 165-ю строчку рейтинга.

Первое место второй год подряд занял Копенгаген, который был признан наиболее благоприятным городом для жизни. В нижней части списка издания оказались Дамаск, Триполи и Дакка.

При подготовке рейтинга специалисты оценивали города по нескольким ключевым показателям. В расчет брались состояние системы здравоохранения, уровень культуры и экологическая ситуация, доступность и качество образования, развитие инфраструктуры и степень стабильности.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что европейцы устали от обилия украинцев на своих территориях. Он считает, что беженцы раздражают многих простых граждан в Европе. По его словам, украинцы бегут в страны Евросоюза от мобилизации.

Напомним, с 2022 года Украину покинули более 5,7 млн человек, которые до сих пор не вернулись в страну. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников отметил, что страна столкнулась с серьезным сокращением численности населения.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти сообщил о тенденции к ужесточению условий для украинских беженцев в некоторых странах. По его словам, среди используемых мер — сокращение социальных программ и ограничение доступа к жилью.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер уточнил, что в Евросоюзе обсуждаются изменения правил предоставления временной защиты для новых групп украинских граждан, кто подлежит мобилизации и не имеет права покидать Украину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже пообещал Владимиру Зеленскому оказать содействие в процессе возвращения украинцев домой. Политик подчеркнул, что постарается ограничить число мужчин-беженцев в ФРГ.

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