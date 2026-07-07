Киев попал в антирейтинг городов мира: столица Украины оказалась непригодна для жизни

Киев оказался среди городов с наименее комфортными условиями для проживания в ежегодном рейтинге качества жизни, составленном британским журналом Economist.
Столица Украины заняла 166-е место из 173 возможных, попав в топ-10 непригодных для жизни городов. Киев оказался ниже, чем Хараре — столица Зимбабве. При этом годом ранее украинская столица занимала 165-ю строчку рейтинга.
Первое место второй год подряд занял Копенгаген, который был признан наиболее благоприятным городом для жизни. В нижней части списка издания оказались Дамаск, Триполи и Дакка.
При подготовке рейтинга специалисты оценивали города по нескольким ключевым показателям. В расчет брались состояние системы здравоохранения, уровень культуры и экологическая ситуация, доступность и качество образования, развитие инфраструктуры и степень стабильности.
Напомним, с 2022 года Украину покинули более 5,7 млн человек, которые до сих пор не вернулись в страну. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников отметил, что страна столкнулась с серьезным сокращением численности населения.
Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти сообщил о тенденции к ужесточению условий для украинских беженцев в некоторых странах. По его словам, среди используемых мер — сокращение социальных программ и ограничение доступа к жилью.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер уточнил, что в Евросоюзе обсуждаются изменения правил предоставления временной защиты для новых групп украинских граждан, кто подлежит мобилизации и не имеет права покидать Украину.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже пообещал Владимиру Зеленскому оказать содействие в процессе возвращения украинцев домой. Политик подчеркнул, что постарается ограничить число мужчин-беженцев в ФРГ.