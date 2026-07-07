На «Курчатов фест» в Челябинск приедут Ольга Перетятько и Александра Урсуляк

Как сообщили в региональном правительстве, в первый день «Курчатов феста» пройдет премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь». Проект сочетает в себе спектакль и музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Главные роли сыграют знаменитые артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк.