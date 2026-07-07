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На «Курчатов фест» в Челябинск приедут Ольга Перетятько и Александра Урсуляк

На музыкальном фестивале в Челябинске выступят знаменитые артисты и звезды оперы.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске 9 и 10 июля пройдет фестиваль классической музыки «Курчатов фест». Он состоится на площадке у памятника Курчатову. В каждый из дней фестивальные мероприятия будут начинаться в 20:00.

Как сообщили в региональном правительстве, в первый день «Курчатов феста» пройдет премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь». Проект сочетает в себе спектакль и музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Главные роли сыграют знаменитые артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк.

А 10 июля челябинцы смогут насладиться великолепными оперными ариями в исполнении примы Ольги Перетятько, солиста Большого и Мариинского театров Ивана Гынгазова.