На «Курчатов фест» в Челябинск приедут Ольга Перетятько и Александра Урсуляк

В Челябинске 9 и 10 июля пройдет фестиваль классической музыки «Курчатов фест». Он состоится на площадке у памятника Курчатову. В каждый из дней фестивальные мероприятия будут начинаться в 20:00.
Как сообщили в региональном правительстве, в первый день «Курчатов феста» пройдет премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь». Проект сочетает в себе спектакль и музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Главные роли сыграют знаменитые артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк.
А 10 июля челябинцы смогут насладиться великолепными оперными ариями в исполнении примы Ольги Перетятько, солиста Большого и Мариинского театров Ивана Гынгазова.