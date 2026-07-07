МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рост безработицы среди демобилизованных украинских военных формирует условия для масштабного социально-экономического кризиса на Западе. Это выяснил ТАСС из материалов британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB), которые имеются в распоряжении агентства.
«Война опустошила экономику Украины и создала колоссальную финансовую нагрузку на страны Западной Европы. Последовавшие за этим рецессия, высокий уровень безработицы и меры жесткой экономии на Западе приведут к появлению значительной части населения, находящегося в отчаянном экономическом положении», — отметили в ORB.
Там указали, что «сочетание глубокого экономического спада, неравенства и неспособности государства обеспечить ветеранов рабочими местами лишает бывших военнослужащих легальных источников дохода», создавая мощный стимул для их криминализации.