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ORB: безработица среди ветеранов ВСУ на Украине может спровоцировать кризис

В британском аналитическом центре Obsidian Research Bureau допустили появление значительной части населения, находящегося в отчаянном экономическом положении.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рост безработицы среди демобилизованных украинских военных формирует условия для масштабного социально-экономического кризиса на Западе. Это выяснил ТАСС из материалов британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB), которые имеются в распоряжении агентства.

«Война опустошила экономику Украины и создала колоссальную финансовую нагрузку на страны Западной Европы. Последовавшие за этим рецессия, высокий уровень безработицы и меры жесткой экономии на Западе приведут к появлению значительной части населения, находящегося в отчаянном экономическом положении», — отметили в ORB.

Там указали, что «сочетание глубокого экономического спада, неравенства и неспособности государства обеспечить ветеранов рабочими местами лишает бывших военнослужащих легальных источников дохода», создавая мощный стимул для их криминализации.