ORB: безработица среди ветеранов ВСУ на Украине может спровоцировать кризис

«Война опустошила экономику Украины и создала колоссальную финансовую нагрузку на страны Западной Европы. Последовавшие за этим рецессия, высокий уровень безработицы и меры жесткой экономии на Западе приведут к появлению значительной части населения, находящегося в отчаянном экономическом положении», — отметили в ORB.