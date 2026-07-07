В Красноярском крае автопьяницу лишили прав после погони от ДПС (видео)

В отношении нарушителя составили административные материалы за езду на незарегистрированной машине, отсутствие при себе документов на автомобиль, выезд на встречку, невыполнение требования об остановке, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.