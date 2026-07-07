В Красноярском крае автопьяницу лишили прав после погони от ДПС (видео)

В Красноярском крае суд привлёк к ответственности нетрезвого водителя‑бесправника, пытавшегося убежать от сотрудников полиции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Ночью, находясь на маршруте патрулирования в селе Каптырево Шушенского муниципального округа, экипаж ДПС заметил автомобиль Ford Mondeo без госномеров.
Увидев патрульную машину с включёнными проблесковыми маячками, водитель иномарки увеличил скорость. Через громкоговоритель стражи правопорядка подали ему сигнал об остановке, однако тот проигнорировал их требование и продолжил скрываться, выехав из населённого пункта.
«Пытаясь оторваться от завязавшейся полицейской погони, нарушитель совершал опасные манёвры и выезжал на встречную полосу. Добравшись до села Иджа и остановившись возле жилого дома, лихач покинул салон легковушки и попытался спрятаться в доме, но вскоре был настигнут сотрудниками полиции», — рассказали правоохранители.
Задержанным оказался 32‑летний житель села Каптырево. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,902 мг/л этилового спирта.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина имеет удостоверение тракториста-машиниста, а права управления транспортным средством категории «В» он не получал.
В отношении нарушителя составили административные материалы за езду на незарегистрированной машине, отсутствие при себе документов на автомобиль, выезд на встречку, невыполнение требования об остановке, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.
Шушенский мировой суд назначил мужчине наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев и административного штрафа в размере 45 тыс. рублей.
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