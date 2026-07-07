Благотворительный концерт «Плечом к плечу!» состоится в Хабаровске

Концерт пройдет 19 июля в 17:00 в Доме офицеров Восточного военного округа. Все собранные средства направят на поддержку участников специальной военной операции. Планируется закупить антидроновые сети для «Дороги жизни». Концерт организуют АНО «Победа» и благотворительный проект «Ступени добра». АНО «Победа» с 2022 года ведет активную деятельность — специалисты и волонтеры плетут маскировочные сети, отправляют гуманитарные грузы, помогают раненым. Ранее проект «Ступени добра» уже организовал концерт в поддержку кризисных семей организации «Чужих детей не бывает», тогда удалось собрать полмиллиона рублей. В этот раз они совместно с АНО «Победа» продолжают благотворительную деятельность. В концерте примут участие студия вокала и рок-группа «ПапаРок», коллектив «Альфа групп», студии вокала «Дыши» и «НаРепите», проект «Русский ветер с Востока».