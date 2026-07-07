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Axios: США заявили, что Иран выпустил ракеты по судам в Ормузском проливе

Авторы портала Axios уверены, что США, вероятно, ответят ударами по целям в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Иран 6 июля выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации. По данным портала, атаки произошли после истечения недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в проливе.

Axios оценивает это как угрозу меморандуму о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Как пишет портал, США, вероятно, ответят ударами по целям в Иране.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня после начала конфликта, который США и Израиль начали с Ираном 28 февраля. Документ предусматривал немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Для реализации меморандума Дохе состоялись непрямые контакты американской и иранской делегаций при участии посредников из Пакистана. По итогам первого раунда Пакистан и Катар объявили о прогрессе в первом раунде переговоров. Дипломат Маджед бен Мохаммед аль-Ансари подтвердил, что участники процесса договорились не останавливаться на достигнутом и вскоре провести новую встречу.

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