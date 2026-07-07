В Красноярском крае за год выявили более 23 тысяч новых случаев ожирения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году среди жителей Красноярского края зарегистрировали 23 146 новых случаев ожирения. По данным краевого Роспотребнадзора, основную долю заболевших по-прежнему составляют взрослые.
Чаще всего проблема лишнего веса встречалась у женщин. В ведомстве напоминают, что снизить риски помогают здоровое питание, ежедневная физическая активность, контроль стресса и сна, а также регулярные медосмотры.
Врачи советуют не откладывать обращение к специалистам: осмотр помогает контролировать состояние здоровья и вовремя заметить возможные нарушения.