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Мошенники всерьез используют ИИ: юрист перечислил основные уловки аферистов

Юрист Липин: мошенники начали использовать ИИ для выманивания денег.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники на сайтах знакомств все чаще применяют технологии ИИ для создания фейковых анкет с целью выманивания денег у россиян. Об этом рассказал юрист Дмитрий Липин.

«Уже сегодня мошенники используют сгенерированные нейросетями фотографии, создают полностью вымышленные личности, ведут грамотную переписку с помощью ИИ, а также применяют дипфейки», — сказал он для РИА Новости.

Эксперт предупредил: с помощью новых технологий можно подделать и внешность, и голос прямо во время видеозвонка. Поэтому подобный формат общения не может служить стопроцентной гарантией, что на том конце провода находится настоящий человек.

Липин также уточнил, что мошенники по-прежнему активно используют такие методы, как сборы на лечение и ДТП, обещания сверхдоходов от криптовалют, фишинговые ссылки и угрозы разоблачения интимных фото.

Кроме этого, зломышленники также придумали новые схемы с профилями-двойниками россиян в соцсетях и мессенджерах.