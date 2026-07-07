В Ростове перевозчик минтая нарушил правила оформления документов. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявили нарушение на одном из ростовских предприятий. Компания занималась транспортировкой животноводческой продукции и оформляла электронные ветеринарные сопроводительные документы. Инспекторы обнаружили, что на партию замороженного минтая были оформлены документы с ошибкой. Способ хранения при перевозке был указан как «охлаждённые», хотя рыба должна была транспортироваться в замороженном виде.