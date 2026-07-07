Сталин отметил. Войно-Ясенецкий приехал в Сибирь в ссылку и сотворил чудеса

«Для власти люди были пешками, механизмами, а он всегда был личностью, которую никто не мог двигать, как шахматную фигуру», — уточняет директор Переславского музея. На допросах он говорил прямо: «Если бы вы не гнали церковь, я бы стал большевиком, но вы гоните, поэтому я ваш враг». Даже в 1943 году, когда началось возвращение обновленцев в лоно церкви, святитель Лука отказывался принимать их без публичного покаяния.